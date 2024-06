RÃ©union entre le Gouverneur de la BCT et le Vice-SecrÃ©taire au TrÃ©sor des Ã‰tats-Unis

Réunion entre le Gouverneur de la BCT et le Vice-Secrétaire au Trésor des États-Unis

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Fethi Zouhair El Nouri, a récemment tenu une réunion de travail au siège de la Banque avec Eric Meyer, Vice-Secrétaire au Trésor des États-Unis, en présence de Joey Hood, Ambassadeur des États-Unis en Tunisie. Cette rencontre a permis de discuter des récentes évolutions économiques et financières de la Tunisie, ainsi que des défis et des opportunités pour le futur.

Dès le début de la réunion, le Gouverneur El Nouri a présenté un état des lieux de l’économie tunisienne pour l’année 2023. Il a mis en avant une reprise progressive de l’économie, malgré un contexte marqué par des défis nationaux et internationaux. « Cette reprise est soutenue par une stabilité politique et sociale accrue dans le pays », lit-on dans un communiqué de la BCT.

Le Gouverneur a ensuite abordé les principaux défis économiques que la Tunisie affronte depuis 2011. Il a souligné la complexité de la conjoncture économique, exacerbée par une série de chocs mondiaux et de tensions géopolitiques. « Ces obstacles ont freiné la croissance économique du pays, limitant sa capacité à se développer de manière durable », a-t-il dit en substance.

Malgré ces défis, El Nouri a salué les efforts des autorités tunisiennes pour stimuler une croissance inclusive et durable. Il a mentionné une série d’initiatives de réforme mises en place pour stabiliser l’économie. Parmi ces initiatives, la politique monétaire de la Banque Centrale a joué un rôle clé en réduisant l’inflation, qui avait atteint des niveaux record ces dernières années. « Cette politique a permis de contenir les pressions inflationnistes et de maintenir une relative stabilité de la monnaie nationale ».

Le Gouverneur a également insisté sur la nécessité de poursuivre des réformes structurelles ambitieuses. Il a notamment mentionné l’importance de l’intégration financière, de la refonte du code de change et de l’amélioration du climat d’investissement. « Ces réformes sont cruciales pour renforcer la confiance des investisseurs et revitaliser les secteurs productifs de l’économie tunisienne ».

La réunion entre le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie et le Vice-Secrétaire au Trésor des États-Unis s’inscrit dans une série de rencontres visant à renforcer la coopération économique entre les deux pays. Elle a permis de faire le point sur les progrès réalisés par la Tunisie et d’identifier les domaines où des réformes supplémentaires sont nécessaires pour soutenir une croissance économique stable et durable.

Gnetnews