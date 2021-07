Riadh El Andalous : D’importantes collectes de fonds pour venir en aide à l’hôpital Mahmoud El Materi

Depuis le mois de juin et l’apparition de la quatrième vague de la pandémie en Tunisie, les réseaux sociaux ne cessent de voir affluer photos et vidéos de la catastrophe sanitaire que vit le pays en ce moment…

C’est donc un incroyable élan de solidarité qui est lancé par les Tunisiens, qui ont décidé, eux aussi de mener la bataille contre le coronavirus, face à un Etat qui semble désemparé.

Plusieurs actions ont été menées, ici comme ailleurs, afin de venir en aide aux établissements hospitaliers pour éviter un scénario encore pire que ce qu’il n’est aujourd’hui.

C’est le cas des habitants d’un petit quartier de l’Ariana…celui de Riadh El Andalous. Réunis en association, ils ont décidé d’aider l’hôpital Mahmoud El Materi situé à côté de chez eux.

Cela fait maintenant 2 ans, qu’ils militent pour le bien être de leur quartier. Environnement, vivre-ensemble ou encore organisation de session de nettoyage et de jardinage dans les rues, aujourd’hui c’est aux malades du Covid-19, qu’ils veulent venir en aide.

Ainsi, depuis plusieurs jours, des sessions de collecte de dons financiers sont organisées dans la rue principale du quartier. Bassem Jmal, est le secrétaire général de l’Association, nous l’avons rencontré lors d’une de ces opérations. « Nous voulions aider mais nous ne savions pas comment. C’est une habitante du quartier, médecin à l’hôpital Mahmoud El Materi qui nous a interpellé afin de fournir le matériel médical manquant au service Covid », nous explique-t-il.

Cette dame, avait tout d’abord demandé un scope. « En l’espace de quelques heures, nous avions déjà récolté des dons, nous l’avons acheté et livré directement à l’hôpital », nous dit Bassem.

Une réussite qui a permis de renouveler cette initiative, mais cette fois-ci à plus grande échelle. En effet, 4 collectes ont été organisées grâce à un appel sur la page Facebook du groupe pour un rendez-vous fixe en fin de journée.

Ce jours-là, nous les retrouvons en pleine rue, ayant pour table, un coffre de voiture. Des moyens simples et rudimentaires mais qui au final ont permis de récolter en seulement 72h la somme incroyable de 50.000 DT venant de plus de 250 donateurs.

« Déjà deux scopes d’une valeur de 7000DT ont été achetés et maintenant nous attendons que les médecins de l’hôpital nous fournissent la liste du matériel qui manque », indique Bassem.

Pendant plus de deux heures, de nombreux citoyens ont défilé afin de contribuer à cet effort. « Il faut que nous soyons main dans la main dans cette période difficile. Nous devons faire avec les moyens du bord », nous dit un papa accompagné de ses deux enfants qui n’ont pas hésité à casser leur tirelire pour l’occasion.

Un autre habitant, estime quant à lui qu’il est nécessaire de pallier aux manquements de l’Etat pour ne pas laisser les gens mourir. « Passer par le circuit de l’Etat pour les donations n’est pas une bonne solution car le processus dure beaucoup trop longtemps et nous nous n’avons pas le temps. Chaque seconde compte », lance-t-il. A cet égard, il déplore également le manque de transparence quant à l’argent qui a été récolté par le fonds 1818, qui avait été mis en place par le gouvernement au début de l’épidémie il y a plus d’un an. « Nous ne savons même pas où cet argent a été dépensé ! ».

Cette vague de Coronavirus est encore loin d’être terminée. C’est donc le moment pour tous les Tunisiens de s’unir dans la difficulté afin d’aboutir à une réussite venant de tout un peuple.

Retrouvez dans la vidéo, ci-dessus un reportage sur la collecte de fonds à Riadh El Andalous.

Wissal Ayadi