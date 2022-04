Ridha Ben Driss : « L’EST, un gros morceau ! Mais nous jouerons nos chances à fond »

Le coach de l’Entente Sportive de Setif a déclaré, lors de la conférence de presse organisée la veille du match de osn équipe contre l’Espérance Sportive de Tunis que ses joueurs ont récupéré après un passage à vide lors des dernières semaines : « La victoire face au MC Alger a redonné le moral au groupe. C’est très important avant d’affronter un adversaire aussi redoutable que l’ES Tunis. Les Sang et or sont un gros morceau. Une équipe expérimentée et coriace. Nous jouerons nos chances à fond. Arrivés à ce stade de la compétition, nos ambitions et celles de nos supporters ont été revues à la hausse. C’est une grande responsabilité ».

