Saïed devant le sommet arabe : « La Tunisie est attachée à l’indépendance de sa décision nationale, et refuse de s’inscrire dans une alliance contre une autre »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a fait valoir, ce vendredi 19 Mai, la constance de la Tunisie, et son attachement à ses positions, et à l’indépendance de sa décision nationale, et son refus de s’inscrire dans une alliance contre une autre, comme le prévoit sa constitution, et « son peuple est, obstinément attaché au principe d’égalité entre les pays ».

Dans son allocution devant le 32ème sommet arabe qui se tient à Djeddah, Kaïs Saïed a souligné que « les défis auxquels l’on se heurte sont immenses, et nous partageons, sans doute, la même volonté de les relever et les surmonter, le premier de ces défis, est de préserver nos pays, car il y a ceux qui œuvrent à les faire tomber, afin que les institutions disparaissent, donnant lieu au chaos et aux guerres fratricides ».

« Le monde qui est en train de se dessiner ne devra pas voir le jour au détriment de notre nation et des ressources de notre peuple mais nous voulons être partenaires sur un pied d’égalité avec ceux qui veulent l’arranger de nouveau », a-t-il souligné.

« Les pays arabes refusent d’être, de nouveau, les victimes d’un nouvel ordre mondial, sans participer à son instauration et son arrangement », a-t-il insisté.

Le chef de l’Etat a regretté que « les Palestiniens continuent à donner des flanquées de martyrs et de blessés pour s’affranchir de l’occupation sioniste outre des milliers de réfugiés qui vivent dans les camps ».

« N’est-il pas temps pour l’humanité entière de mettre un terme à cette injustice infligée à notre peuple en Palestine, au milieu du silence suspect de nombreuses capitales », s’est-il interrogé.

Saïed a salué « le retour de la Syrie au giron de la ligue arabe, en déjouant le complot de sa partition », signalant que « le peuple syrien a payé chèrement le prix afin que la Syrie reste unie ».

Il a souhaité que les crises en Libye, au Yémen et au Soudan, soient résolues.

Le président de la république a considéré que la région a suffisamment de moyens lui permettant de réaliser, collectivement, ses objectifs, sans les recettes qu’on veut lui dicter de l’étranger. « Nous sommes des tenants de paix, de liberté et de justice pour notre nation et l’humanité entière et nous ne voulons pas que les tragédies du passé se reproduisent », a-t-il conclu.

Gnetnews