Tunisie/ La Saint-Valentin ou la fête des amoureux, entre romantisme et mercantilisme !

La Saint-Valentin est une fête célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. En Tunisie, elle est de plus en plus populaire chaque année, particulièrement auprès des jeunes couples.

C’est une occasion pour les amoureux d’exprimer leur amour et leur affection l’un pour l’autre. Beaucoup de couples célèbrent la Saint-Valentin en offrant des cadeaux, en sortant dîner ensemble ou en passant une journée romantique.

Bien que la Saint-Valentin ne soit pas une fête traditionnelle en Tunisie, elle est devenue une célébration de plus en plus courante au fil des ans.

Idées cadeaux

Si pour la Saint-Valentin est pour vous une occasion de faire plaisir à votre partenaire, voici les présents les plus courants.

Le grand classique de la fête des amoureux ce sont bien sûr les fleurs. Les roses rouges sont souvent associées à cette fête, mais vous pouvez, également, opter pour d’autres fleurs telles que les tulipes, les lys ou les pivoines.

Les chocolats sont également un cadeau typique de la Saint-Valentin. Vous pouvez offrir une boîte de chocolats assortis ou choisir un chocolat en forme de cœur. Si avec la crise économique, opter pour des chocolats de marque importée s’avère inabordable, n’hésitez pas à vous diriger vers les marques tunisiennes qui, chaque année, rivalisent d’originalité et d’offres promotionnelles pour que puissiez gâter votre cher/ère et tendre dulcinée.

Les bijoux sont un cadeau intemporel pour la Saint-Valentin. Vous pouvez opter pour des boucles d’oreilles, un collier ou une bague. Rien de mieux qu’un article issu de l’artisanat tunisien et les offres sont nombreuses sur les réseaux sociaux.

Les parfums sont un cadeau romantique qui peut rappeler à votre partenaire de vous, à chaque fois qu’il ou elle le porte. Offrir un parfum, c’est faire passer un message. La priorité est donc de mettre en avant les points forts de la personne concernée. Ne projetez surtout pas vos goûts sur ce cadeau, car chacun a ses affinités avec un univers olfactif : boisé, oriental, floral…

Si votre partenaire est un grand amateur de lecture, vous pouvez lui offrir un livre qui lui tient à cœur ou un livre romantique et pensez aux auteurs Tunisiens. Justement pour l’occasion, le célèbre écrivain Abdelaziz Belkhdoja a prévu la parution de son dernier ouvrage intitulé « L’amour », ce mercredi 14 février.

Vous pouvez organiser une soirée romantique pour votre partenaire en préparant un dîner spécial à la maison ou en réservant une table dans un restaurant romantique. D’ailleurs, là aussi les offres pullulent sur la toile et il y en a pour toutes les bourses. Mais il vaut mieux avoir réserver à l’avance pour éviter les refus.

Si vous souhaitez offrir un cadeau plus important, vous pouvez planifier une escapade romantique pour la Saint-Valentin, comme un week-end dans une ville romantique. De nombreuses agences de voyage ont prévu des packs comprenant la nuitée dans un hôtel, le diner et la soirée musicale à des prix très abordables.

Une fête commerciale ?

Cependant, il est important de noter que certaines personnes considèrent la Saint-Valentin comme une fête commerciale et préfèrent ne pas y participer.

Les périodes de festivités sont un moment privilégié pour les entreprises afin de capter l’attention des prospects sur leurs produits et services et de renforcer les liens avec leur clientèle. Ces dernières années, la vente en ligne a montré à quel point ces événements gardent leur importance, en particulier lors d’occasions comme la Saint-Valentin.

Pendant ces périodes, les entreprises mettent en place des stratégies de communication et commerciales spécifiques pour attirer les curieux sur leur site Internet. Chaque occasion est une opportunité de personnalisation, où la créativité est de rigueur, avec des offres parfaitement adaptées à la fête en question.

La mise en avant de certains produits est courante, pourtant la Saint-Valentin suscite parfois la polémique : certains accusent l’esprit de l’amour de disparaître au profit des affaires. Toutefois, toutes les boutiques, réseaux de franchises ou autres sites internet développent des stratégies commerciales spécifiques pour ce jour.

Les publicités et offres commerciales se multiplient à l’approche de la date fatidique. Les clients sont incités à gâter leur bien-aimé(e) avec des cadeaux de tous les styles et tous les prix. Bien que pour beaucoup, la Saint-Valentin ne soit qu’une question d’argent, il est très difficile de ne pas se conformer à la tradition…

L’amour est un sentiment intense et complexe qui se manifeste souvent par une forte affection, une profonde attirance ou un attachement émotionnel envers une personne, un animal ou une chose. Il peut prendre de nombreuses formes, telles que l’amour romantique, l’amour familial, l’amitié, l’amour de soi, l’amour platonique ou encore l’amour universel. L’amour implique généralement des émotions positives telles que la joie, le bonheur, la satisfaction et la sécurité, ainsi que des comportements tels que la générosité, la bienveillance et l’empathie envers l’être aimé. L’amour peut également être une source de vulnérabilité et de douleur, car il peut entraîner des ruptures, des trahisons ou des pertes.

Mais finalement, ce qui prime c’est l’amour, cet océan de douceur, ce voyage sans fin, sans peur, ce feu qui brûle sans consumer… A l’heure où la Tunisie vit une période difficile, l’amour doit pouvoir panser ces difficultés et transcender les ondes négatives… Alors profitez de cette occasion pour exprimer votre amour à votre bien aimé/e, à votre familles, amis…mais surtout à la vie…

Wissal Ayadi