Saisie de 67 tonnes de blé dur destinées au marché noir à Mjez El Beb (Béja)

Dans le cadre de la lutte continue contre les pratiques spéculatives et les violations des circuits de distribution des produits de base, les unités de renseignement de la Garde nationale de Mjez El Beb (gouvernorat de Béja), en coordination avec la direction régionale du commerce et du développement des exportations et le département de la production végétale de Béja, ont saisi une quantité de 67 tonnes de blé dur stockées dans un entrepôt non autorisé.

Le propriétaire de l’entrepôt prévoyait de vendre cette marchandise en dehors des circuits de distribution légaux dans le but de spéculer. Toutes les mesures légales nécessaires ont été prises à son encontre. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts renforcés pour surveiller les pratiques économiques, préserver l’équilibre des marchés et prévenir la manipulation des produits essentiels.

Les autorités assurent que de telles interventions se poursuivront pour garantir le respect de la loi et protéger l’économie nationale contre toutes formes de spéculation et de monopole. Elles appellent les citoyens à signaler toute irrégularité en contactant le numéro 71860135.

Gnetnews