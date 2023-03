Tunisie/ Salon de l’Artisanat : CrÃ©ation, design et originalitÃ©, il y’en a pour tous les goÃ»ts

Tunisie/ Salon de l’Artisanat : Création, design et originalité, il y’en a pour tous les goûts

La crème de l’artisanat tunisien est réunie sous la coupole de la Foire Internationale du Kram depuis le 10 mars dernier pour la 39ème édition du Salon de la Création artisanale et se poursuivra jusqu’au 19 mars.

« Notre histoire…c’est notre métier » est le slogan qui a été choisi afin de mettre en lumière le savoir-faire ancestral de la Tunisie dans les domaines de la décoration, de la mode, de l’ameublement de l’art de la table ou encore de la gastronomie.

Un rendez-vous, devenu, 30 ans après son lancement, incontournable pour les Tunisiens en quête de nouveautés.

Pourtant, cet événement suscite de moins en moins d’engouement, en raison surtout d’un pouvoir d’achat en berne. Pourtant les exposants n’ont pas lésiné sur la créativité pour proposer des choses nouvelles. GnetNews s’y est rendu afin de prendre le pouls auprès des commerçants comme des clients.

Une fusion du moderne et de la tradition

En milieu de semaine, les allées du Salon de la Création artisanale étaient clairsemées. Pourtant l’offre est abondante… Pas moins de 1200 exposants, artisans, jeunes promoteurs, étudiants et autres, triés sur le volet sont venus des quatre coins du pays pour présenter leurs créations.

Si réellement, les éditions se suivent et se ressemblent, il y a tout de même des nouveautés qui attirent l’œil. C’est le cas d’une jeune créatrice bourrée de talents dont les articles de décoration 100% handmade et Made In Tunisia ont eu un très grand succès sur le salon. La marque de Amani Zouari, ART ARTISANAL, propose des paniers, des caches pots, des coffres, etc… en toile de jute. Un mélange subtil entre traditionnel et modernité.

« J’ai commencé cette aventure il y a 3 ans. Je suis une passionnée avant tout. C’est la première fois que je participe à ce salon et je pense que c’est une très belle opportunité pour la visibilité de mon travail. Mon atelier est à Tunis et je vend principalement en ligne à travers les réseaux sociaux », nous dit-elle.

Amani explique que la toile de jute est très apprécié des clients pour son aspect rustique et qui se mêle très bien au style moderne de par sa couleur naturelle beige. Elle confectionne toutes sortes d’objets d’intérieur et peut également créer des objets sur mesure.

Elle déplore pour autant la baisse du pouvoir d’achat qui affecte le comportement des acheteurs. Ainsi, Ameni pratique des prix qui sont abordables. Les petits paniers décoratifs vont d’une vingtaines de dinars à 35DT pour le grand modèle et il faudra compter 150DT pour un panier à linge par exemple.

Grace a cet événement, Ameni a été approchée pour participer à d’autres salons du même genre.

Exporter l’artisanat Tunisien à l’étranger

Autres pavillon très apprécié des visiteurs, celui dédié à l’habillement. Et dans ce domaine, la Tunisie excelle grâce à un patrimoine riche de ses régions et de ses traditions. Au détour d’une des allées, nous tombons sur Arwa Hajri. C’est de manière très minutieuse que cette créatrice multi- casquette s’attache à ranger son stand, haut en couleurs et en créativité. Designer de formation et créatrice de passion, elle a mis toutes ses connaissances au service de ses sacs, blouses, coussins et autres écharpes afin de proposer des articles originaux.

« Après un diplôme en design graphique et une formation en broderie, j’ai décidé de lancer ma marque Akiba qui propose des motifs inspirés de toutes les compétences que j’ai apprises, notamment l’architecture « . En effet, les motifs présents sur ses créations sont tous inspirés de l’architecture traditionnelle Tunisiennes, comme les Kobba et les toits des maisons arabes (diar 3arbi).

Epurée avec juste ce qu’il faut de traditionnel, sa collection se veut être chic et décontractée à la fois. « Mes clients sont essentiellement étrangers car ils aiment ce style », a-t-elle souligné. Les prix sont assez élevés, mais sont à la hauteur des tissus sélectionnés par la styliste. « Je travaille avec le 7ayek de Kairouan et des tissus nobles comme la soie », nous dit-elle. Il faudra compter un peu plus de 200DT pour une blouse et environ 300DT pour un sac à main.

A cet égard, Arwa, pratique la vente en ligne et se déplace dans des foires et expositions à travers le pays afin de se faire connaître au maximum. Son ambition serait de pouvoir exporter ses créations à l’international.

A cet égard, lors de l’inauguration du Salon de la Création artisanale le 10 mars dernier, le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, a mis l’accent sur la nécessité de multiplier les efforts afin d’améliorer les exportations dans le secteur de l’arisant. a noter qu’en 2022, ces dernières ont généré une recette de plus de 150 millions de dinars.

A l’approche du mois de Ramadan, le Salon de la Création artisanale est également l’occasion de trouver de nombreux articles d’art de la table afin d’ajouter un peu plus de magie à cette période sacrée…

Wissal Ayadi