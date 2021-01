Sami Tahri accuse Ennahdha de tenter dâ€™infiltrer lâ€™UGTT

Sami Tahri accuse Ennahdha de tenter d’infiltrer l’UGTT

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Sami Tahri, accuse Ennahdha « de tentative d’infiltration de la centrale syndicale ».

« La stratégie d’Ennahdha était au départ de créer des organisations centrales parallèles, à l’instar de l’OTT (Organisation tunisienne du travail) », écrit-il ce lundi dans un post sur sa page officielle Facebook.

Le mouvement tâchait « de se retrouver au sein d’autres centrales parallèles pour affaiblir l’UGTT et se positionner, » ajoute-t-il.

Le dirigeant syndical accuse Ennahdha « de s’attaquer à l’UGTT, en entravant les conventions, via la coalition au pouvoir ».

« Maintenant, ils sont passés à une nouvelle stratégie, qui consiste à planter des corps syndicaux, dans les secteurs et les régions, même s’ils n’ont pas de liens entre eux », souligne-t-il, citant les exemples de l’enseignement, des administratifs et greffiers de justice et de la santé.

Gnetnews