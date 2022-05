Ariana, BÃ©ja, Le Kef… lÃ  oÃ¹ CandyLed a rÃ©volutionnÃ© l’Ã©clairage public

Ariana, Béja, Le Kef… là où CandyLed a révolutionné l’éclairage public

Dans un monde connecté, où l’internet joue désormais un rôle essentiel dans notre quotidien, la participation des communes dans le développement des Smart Cities s’avère incontournable.

Une Samrt City est une ville dite intelligente utilisant les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour améliorer la qualité des services urbains ou réduire leurs coûts.

C’est dans ce sens que la société CandyLed, filiale du groupe 3S, a organisé un séminaire, ce mercredi 11 Mai à Tunis, réunissant plusieurs dizaines de représentants de communes de l’ensemble du territoire tunisien afin de présenter la solution Smart Lighting.

Il s’agit là pour les communes d’utiliser la technologie de l’IOT (internet des objets) pour équiper l’éclairage urbain des rues.

L’IOT s’impose comme étant l’avenir de la gestion de notre quotidien. En effet, d’ici 2015, 27 milliards d’objets seront connectés à travers le monde, représentant 300 milliards de revenus.

« L’IOT donne la possibilité de connecter n’importe quel objet et de le contrôler à distance », explique Adel Dahmani, DGA du groupe 3S.

Le groupe 3S est le premier intégrateur réseaux en Tunisie qui à mis en place la majorité des installations réseau en Tunisie.

Dès 2016, la firme a pu lancer le premier réseau IOT en Tunisie.

« La couverture est totale sur toute la Tunisie. Ceci a été possible grâce à un partenariat avec Tunisie Télécom pour installer les gateway IOT sur les poteaux de l’opérateur national. Ainsi l’infrastructure est disponible et cela donne des possibilités au startupper de développer des sensor, des applications pour faire fonctionner ces IOT ».

Dans le cas de l’éclairage public, le principe est simple. Il s’agit de changer les ampoules traditionnelles en ampoule dotée de la technologie LED, puis d’y placer un petit capteur qui sera connecté aux gateway placée sur les poteaux de Tunisie Télécom qui émettront un signal donnant un ordre à l’application adéquate permettant de gérer l’ordre.

Plusieurs avantages non négligeables sont possibles grâce à cette technologie :

Gérer l’éclairage public à distance

Gérer l’intensité de la lumière en foncion de la luminosité extérieure et du besoin

Prévenir les pannes

Réduire la facture d’électricité pour les communes

« On peut économiser 15 millions de kilowattheure et 100 tonnes de de CO2 par an », a indiqué Sadri Chakroun, Directeur de la société CandyLed.

En Tunisie, trois villes ont déjà adopté la technologie en Tunisie: Ariana, Béja et Le Kef.

Ils sont venus témoigner lors de cette conférence. « Notre facture STEG a diminué de 50% grâce à l’installation du Smart Lighting », explique le représentant de la commune de l’Ariana.

A noter que le réseau LoRaWAN peut être décliné à tous les objets, il suffit juste d’y être connecté. Ainsi, les places de parking, les poubelles, la qualité de l’air ou encore la sécurité urbaine peuvent être dégrée par cette technologie.

En ce qui concerne les coûts, ils ne sont pas très onéreux car cela ne nécessite pas de travaux ou d’installateurs. Par ailleurs, présent lors du séminaire, Abdelkader Baccouche, Directeur efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment à Agence Nationale de la Maîtrise de l’Energie (ANME) a indiqué que les municipalités pouvaient bénéficier de financements. « Chaque ville a le droit à une subvention à hauteur de 200.000 DT. Il y également des programmes spécifiques appuyés par des bailleurs de fonds pour développer l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables », a-t-il déclaré.

Wissal Ayadi