Serguei Lavrov commente le dialogue de Tunis sur la Libye

Le ministre des Affaires étrangères russe, Serguei Lavrov, a déclaré que Moscou souhaite la réussite des négociations de Tunis en vue d’une sortie de crise en Libye, et que « leurs résultats soient traduits dans les faits ».

Dans une rencontre avec des médias russes et étrangers, il a indiqué : « nous souhaitons que ce dialogue soit réussi, et le plus important est que ses résultats soient mis en œuvre, et ne restent pas juste un document de plus dans une conférence périodique », rapporte Ria Novosti.

75 participants des différentes factions libyennes prennent part à cette conférence, qui se tient sous l’égide de la mission onusienne d’appui en Libye.

Ce dialogue ouvert lundi dernier à Gammarth prendra fin le 16 novembre courant.

Les participants se seraient accordés sur une feuille de route pour unifier les pouvoirs publics dans le pays.

Le parlement libyen avait émis des réserves sur le choix des participants au dialogue, « pointant des personnalités qui ne représentent aucune base populaire, et aucune autorité légale en place ».

Gnetnews