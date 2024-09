Signature d’un protocole d’accord entre les banques centrales tunisienne et égyptienne

La Banque centrale tunisienne (BCT) et la Banque centrale égyptienne (BCE) ont franchi une étape décisive dans le renforcement de leurs relations bilatérales en signant un protocole d’accord dans le domaine bancaire. Cet accord vise à intensifier la coopération entre les deux institutions, notamment dans les domaines de la stabilité financière et de la politique monétaire.

La convention a été paraphée au siège de la Banque centrale égyptienne par le gouverneur égyptien, Hassan Abdallah, et son homologue tunisien, Fathi Zouheir Nouri, en présence des cadres dirigeants des deux banques, selon un communiqué officiel de la Banque centrale tunisienne.

Cet accord permettra aux deux parties d’échanger des expertises et des connaissances à travers des ateliers, des formations et des conférences, afin de répondre à leurs besoins respectifs dans des domaines tels que la stabilité financière, les régulations monétaires et la politique de change.

Outre ces aspects, la coopération bilatérale couvrira également des secteurs stratégiques tels que le développement des ressources humaines, les systèmes de paiement, l’inclusion financière, la gestion de la trésorerie et de la liquidité, la recherche, la publication de données économiques et statistiques, ainsi que la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la numérisation.

Lors de la cérémonie de signature, Fathi Zouheir Nouri a souligné l’importance de cet accord en déclarant que « cet accord illustre la profondeur des relations entre la Tunisie et l’Égypte, constituant une nouvelle étape pour renforcer les liens communs et reflétant l’engagement mutuel à développer le secteur financier dans nos deux pays ».

Gnetnews