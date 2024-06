Signature d’une convention de partenariat entre la Tunisie et la Turquie pour le soutien des investissements dans le secteur textile

Le ministre turc du Commerce, Ömer Bolat, a annoncé ce mardi qu’une convention de partenariat visant à renforcer les investissements dans le secteur textile serait signée ce mercredi, entre des délégations d’hommes d’affaires turcs et tunisiens. Cette annonce fait suite à une réunion fructueuse avec la ministre tunisienne du Commerce et du Développement des Exportations, Kalthoum Ben Rejeb, et le président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul, au siège de l’UTICA.

Gnetnews