Situation critique des rÃ©serves d’eau en Tunisie : Les barrages remplis Ã  seulement 29%

Situation critique des réserves d’eau en Tunisie : Les barrages remplis à seulement 29%

Un rapport publié par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri) le 3 juillet 2024 révèle une situation alarmante concernant les réserves d’eau en Tunisie. Le taux de remplissage des barrages est à peine de 29,3%, avec une diminution significative des réserves par rapport à la moyenne des trois dernières années.

Les réserves d’eau actuelles s’élèvent à 688,904 millions de m³, soit une baisse de 241,332 millions de m³ par rapport à la moyenne de 930,236 millions de m³ des trois années précédentes.

La majorité des barrages les plus importants affichent des taux de remplissage en dessous de 50%, ce qui est jugé critique par les experts. Les barrages de Bouhertma, Sidi Salem et Sidi Barrak ont respectivement des taux de remplissage de 42%, 29% et 41%. Cette situation met en évidence la gravité de la pénurie d’eau et appelle à des mesures urgentes pour gérer et préserver les ressources hydriques du pays.

Gnetnews