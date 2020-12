SoirÃ©e de la Saint-Sylvestre : La ruÃ©e vers les pÃ¢tisseries, mais la primautÃ© est au fait maison

Soirée de la Saint-Sylvestre : La ruée vers les pâtisseries, mais la primauté est au fait maison

Embouteillages, klaxons, files d’attentes interminables à l’entrée des magasins… Les Tunisiens, comme à leur habitude, ont attendu la dernière minute afin de faire leurs dernières courses pour préparer la soirée du Nouvel An. Un réveillon pas tout à fait comme les autres.

En effet, la pandémie du Covid-19 a modifié les programmes habituels des fêtes de fin d’année. Les restaurants étant fermés et les dîners gala interdits, les Tunisiens passeront donc la soirée du 31 décembre à la maison. Si pour certains, c’est le cas depuis toujours, pour d’autres, habitués aux sorties, c’est une nouveauté.

Afin de savoir comment vont-ils passer à l’année 2021, nous sommes allés à leur rencontre dans différents quartiers de la capitale.

Devant une pâtisserie de la zone d’El Menzeh, les Tunisiens étaient nombreux à récupérer leurs commandes de gâteaux, confiseries, salés et sucrés. En regardant les tarifs, nous avons remarqué que les prix sont en baisse pour cette année même dans les pâtisseries les plus luxueuses. Un gâteau simple couterait minimum 45 dinars, la bûche elle se vend à partir de 60dt.

Quant aux vitrines, elles étaient vidées dès le petit matin, malgré cela les gens ne cessaient d’affluer. C’est aussi le cas devant les supermarchés, dans lesquels les citoyens sont venus remplir leurs chariots par les derniers préparatifs pour le diner de la Saint-Sylvestre.

En nous parlant de leurs menus pour la soirée, une mère de famille sortie du magasin, nous a confié qu’elle va opter pour son menu habituel qu’elle prépare chaque année pour l’occasion. « Du poulet rôti, une soupe et un gâteau fait maison. Avec la cherté de la vie, et les soucis d’hygiène dans ces conditions sanitaires, je préfère économiser, et garantir à mes enfants un minimum de propreté », nous-a-t-elle indiqué.

Ceci est le cas pour plusieurs Tunisiens qui semblent avoir de plus en plus un penchant vers le fait maison. Devant une boutique de matériel, accessoires et décoration de pâtisserie, plusieurs jeunes mamans sont venues acheter les moules à dessert, spatules, structure de montage, et des produits de qualité minutieusement choisis selon la recette de leurs mets.

En effet, les Tunisiens éprouvent de plus en plus un engouement pour la pâtisserie. Dans ces temps de crise sanitaire et cette ambiance exceptionnelle de couvre-feu durant les fêtes, ils essayent de se faire plaisir. C’est ce que nous a indiqué le propriétaire de la boutique.

« Le fait de personnaliser son gâteau, et de le concocter en famille, est devenu aussi un moyen pour divertir les enfants qui sont en vacance, mais aussi cloitrés sans pouvoir sortir librement à cause du Coronavirus », commente-t-il.

Tous les passants qui étaient en train d’attendre leur tour pour entrer dans les commerces, nous ont confirmés qu’ils passeront cette fête de fin d’année, chez eux, entourés de leurs proches, mais cette fois-ci avec un nombre très restreint d’invités.

Retrouvez ci-dessus, notre micro-trottoir consacré à la soirée du nouvel an.

Reportage réalisé par Emna Bhira et Wissal Ayadi