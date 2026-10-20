SONEDE : Coupures dâ€™eau Ã  MÃ©denine, Tataouine et GabÃ¨s dÃ¨s le 21 octobre

20-10-2026

Les habitants de plusieurs zones du sud-est tunisien devront sâ€™attendre Ã  des interruptions provisoires de la distribution dâ€™eau potable Ã  compter du mercredi 21 octobre 2026, Ã  18h00. Câ€™est ce quâ€™a indiquÃ© la SociÃ©tÃ© nationale dâ€™exploitation et de distribution des eaux dans un communiquÃ© diffusÃ© en dÃ©but de semaine. Les gouvernorats de MÃ©denine, Tataouine et GabÃ¨s sont concernÃ©s. Cette situation sâ€™explique par des opÃ©rations de maintenance et dâ€™amÃ©nagement prÃ©vues sur lâ€™une des lignes de production de la station de dessalement dâ€™eau de mer dâ€™El Zarrat, dans le gouvernorat de GabÃ¨s, une ligne qui assure la moitiÃ© de la capacitÃ© totale de lâ€™installation.

Les dÃ©lÃ©gations concernÃ©es et la date de reprise

Ã€ MÃ©denine, la gÃªne touchera les dÃ©lÃ©gations de MÃ©denine Nord, MÃ©denine Sud, Zarzis, Ben Guerdane et Sidi Makhlouf. Ã€ Tataouine, elle affectera Tataouine Nord, Tataouine Sud et Ghomrassen. Dans le gouvernorat de GabÃ¨s, les coupures seront ressenties dans la ville de GabÃ¨s elle-mÃªme, ainsi quâ€™Ã  Mareth et Ã  GabÃ¨s Sud.

Les travaux se poursuivront sans interruption jusquâ€™Ã  leur achÃ¨vement. Selon la sociÃ©tÃ©, le retour progressif de lâ€™eau courante est attendu Ã  partir de 22h, le jeudi 22 octobre 2026.

 

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