Sousse : Le gouvernorat annonce la prorogation du couvre-feu, et autres restrictions

Le gouvernorat de Sousse annonce ce mardi 17 novembre le prolongement du couvre-feu de trois semaines, à compter du 16 novembre, du lundi au vendredi : de 20h à 5h, et les samedis et dimanches : de 19h à 5h.

Suite aux décisions annoncées par le gouvernement, et en vue de prévenir une plus grande dégradation de la situation sur tous les plans, notamment face à la hausse de la contagion par le Covid-19, le gouvernorat annonce de nouvelles dispositions à savoir : l’interdiction de circuler entre gouvernorats, à l’exception des étudiants ; la fermeture des cafés

à 16h ; et l’interdiction de toutes les manifestations publiques et privées, sous toutes leurs formes.

Le gouvernorat décide, également, l’interdiction des rassemblements dépassant les 04 personnes dans les lieux publics, excepté les moyens de transport, la suspension des prières dans les mosquées, et le maintien des horaires administratifs exceptionnels.

Ces dispositions dont la mise en application se poursuivra du 16 novembre au 06 décembre sont quasiment les mêmes que celles décidées à l’échelle nationale pour endiguer la propagation du virus.

Gnetnews