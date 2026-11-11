Sousse : un ressortissant algérien recherché pour plusieurs affaires criminelles arrêté

Un ressortissant algérien, décrit comme « très dangereux » et impliqué dans plusieurs affaires criminelles, notamment de trafic de stupéfiants, a été interpellé à Sahloul, dans le gouvernorat de Sousse, a indiqué mercredi une source sécuritaire à l’agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Selon la même source, l’individu était visé par plusieurs avis de recherche émis par les services de sécurité algériens. Son arrestation a été réalisée par la brigade anti-stupéfiants de la sous-direction des recherches et investigations de la Garde nationale à El Aouina, au terme d’un minutieux travail de renseignement.

Un réseau de trafiquants démantelé à Ben Arous

Par ailleurs, la brigade d’investigation et de recherche de la Garde nationale de Mhamedia (gouvernorat de Ben Arous) a démantelé une association de malfaiteurs et arrêté deux hommes et une femme. Lors de l’opération, les agents ont saisi environ 7 000 comprimés de stupéfiants, de la cocaïne et du cannabis, ainsi qu’une somme d’environ 25 000 dinars.

Le ministère public près le tribunal de Ben Arous, saisi de l’affaire, a ordonné l’engagement des poursuites judiciaires à l’encontre des personnes interpellées.

Source : TAP