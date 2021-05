ST-Amir Dardiri : « Le CA ? Nous savons ce qui nous attend »

Le Stade Tunisien recevra le Club Africain pour le compte de la dernière journée de la Ligue 1 Professionnelle. Un match décisif, au terme duquel une des équipe pourrait être reléguée en L2. Dans une vidéo publiée sur la page Facebook officielle du club du BArdo, le coach adjoint, Amir Dardiri a déclaré : « Nous sommes prêts pour cette confrontation. Nous sommes conscients de ce qui nous attend contre le Club Africain et nous allons tout faire pour jouer un grand match, gagner et conserver notre place avec l’élite. Ce qui se passe en dehors du terrain ne nous regarde pas. Nous avons éloigné les joueurs de la pression et ils sont entièrement concentrés sur ce qu’ils doivent faire sur le rectangle vert ».

