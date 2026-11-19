Météo en Tunisie : Températures en hausse pouvant atteindre 33 degrés

Le temps de ce jeudi 19 novembre sera partiellement nuageux à très nuageux, notamment en fin de journée dans le Nord du pays. Il sera également caractérisé par des pluies temporairement orageuses sur l’extrême Nord-Ouest, durant la nuit, a indiqué l’Institut National de la Météorologie (INM) dans son dernier bulletin météo.

Les températures seront en légère hausse avec des maximales seront comprises entre 26 et 31 degrés, atteignant localement 33 degrés dans le Centre et avoisinant les 24 degrés sur les hauteurs ouest.

Par ailleurs, le vent soufflera de secteur ouest et sera relativement fort à fort près des côtes Nord, et faible à modéré dans le reste des régions.

La mer sera très agitée à moutonneuse dans le Nord, et peu agitée à agitée dans le reste des côtes.