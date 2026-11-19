Shenzhen : Xi Jinping réunit Poutine et Trump, un sommet à trois qui intrigue

Trois dirigeants, une même ville et beaucoup de questions. Mercredi 18 novembre, le président chinois Xi Jinping a accueilli à Shenzhen, technopole du sud de la Chine, ses homologues russe Vladimir Poutine et américain Donald Trump, à la veille d’un sommet tripartite sans précédent. La rencontre se tient en marge de la réunion de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), qui rassemble 21 membres.

Les trois hommes se sont retrouvés une première fois lors d’une réception avec les dirigeants de la région. Rendez-vous est pris jeudi à 14h30 (6h30 GMT) pour le sommet proprement dit, observé de près en pleine période de crises multiples. L’Ukraine, l’Europe et Taïwan craignent d’éventuels arrangements conclus sans eux. Certains y voient un air de Yalta, la conférence de 1945 qui avait posé les bases de la domination soviétique sur l’Europe de l’Est. Des experts préviennent toutefois que le sommet pourrait n’accoucher d’à peu près rien.

Un ordre du jour resté flou

La Chine n’a presque rien dit du contenu, hormis « la paix mondiale » et la « stabilité stratégique dans les relations entre grandes puissances ». Donald Trump a parlé de dénucléarisation et de la guerre en Iran, puis a ajouté lundi que l’Ukraine serait aussi abordée. Le Kremlin, lui, invoque la mémoire de la Seconde Guerre mondiale sans préciser le programme. Le président américain a même évoqué une possible rencontre avec Kim Jong-un, qui « aimerait » lui aussi venir à Shenzhen.

Chacun a ses raisons d’être là. Donald Trump cherche des gains diplomatiques qui feraient oublier sa lourde défaite aux élections de mi-mandat. Xi Jinping veut conforter la place incontournable de la Chine, lui qui a appelé à « éliminer les barrières commerciales ». Vladimir Poutine, enfin, entend montrer que la Russie reste une grande puissance malgré la guerre en Ukraine et les sanctions. Devant des chefs d’entreprise, il a assuré que celles-ci n’avaient pas réussi à « détruire » son économie et dit attendre une rencontre « d’une grande utilité ».

Xi et Poutine, quatrième rencontre de l’année

Les deux dirigeants se sont entretenus en milieu de journée, pendant deux heures. Au menu, selon le Kremlin : énergie, intelligence artificielle, finance, puis, en comité plus restreint, politique étrangère, avec l’Ukraine et la péninsule coréenne. C’est leur quatrième rencontre en personne cette année. Xi Jinping a appelé à renforcer la coopération entre les gouvernements, les parlements, les armées et les partis des deux pays, selon l’agence Xinhua.

Source : Xinhua et AFP