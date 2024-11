Supercoupe de Tunisie : L’EspÃ©rance affrontera le Stade Tunisien

Supercoupe de Tunisie : L’Espérance affrontera le Stade Tunisien

Championne de Tunisie au terme de la saison 2023/2024, l’Esperance Sportive de Tunis disputera la Supercoupe de Tunisie face au Stade Tunisien, vainqueur de la dernière édition de la Coupe face au CA Bizettin.

Cette rencontre devrait avoir lieu en février prochain au stade Hammadi Agrebi de Rades. La date précise sera communiquée ultérieurement et dépendra du parcours des Sang et or en ligue des champions d’Afrique.

GnetNews