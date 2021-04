Tarak Yahia : « L’ES Tunis a peur du Zamalek »

Le sréactions se poursuivent suite au match nul des Rades entre l’Espérance Sportive de Tunis et le MC Alger. Ce dimanche, l’ex directeur technique du Zamalek a déclaré : « Le résultat démontre la peur des Sang et Or d’affronter encore une fois le club égyptien. Il était clair que les espérantistes ne voulaient pas plus que le moint du match nul après avoir épargné plusieurs joueurs cadres de cette rencontre. Les joueurs de Chaâbeni ont laissé l’initiative au MC Alger en deuxième période, mais les Algériens seront éliminés en quarts de finale ».

