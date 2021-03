Tarek Dhiab : « Chaâbani a mûri ! C’est l’homme de la situation »

Dans une déclaration accordée à Bein Sports, l’ancien international, Tarek Dhiab, a salué le staff technique et les joueurs de l’Espérance Sportive de Tunis après la victoire obtenue face au Zamalek samedi soir : « Les « Sang et Or » se sont montrés efficaces en exploitant les occasions obtenues. Ils n’ont pas été perturbé après l’égalisation des Cairotes et Nagguez a sorti un bon match en bloquant Bencharki. J’estime que l’EST a beaucoup de chance d’avoir Benguit et Ben Romdhane au sein de l’effectif. Ce sont deux joueurs d’avenir. L’équipe sera plus forte quand Badri, Togui, Khalid et El Houni seront au top. Bravo à Mouîne Chaâbani qui a beaucoup mûri. Il ne faut surtout pas le lâcher. C’est l’homme de la situation ».