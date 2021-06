Tarek Dhiab : « Chaâbeni ? L’Espérance doit tourner la page »

La cuisante défaite de l’Espérance face à Al Ahly suscite plusieurs réactions. Celle de Tarek Dhiab, consultant de beIN Sports n’est pas passée inaperçue. Pour l’ex gloire Sang et Or, les choses sont claires : « Chaâbeni a beaucoup donné à l’Espérance, mais il est temps pour la direction du club de tourner la page. Un changement s’impose. Il faut recruter un autre coach pour commencer un nouveau cycle gagnant. Le président a mis tous les moyens nécessaires, mais certains ont échoué dans leurs choix et ils doivent rendre des comptes. Les recrutements n’étaient pas bien étudiés et le compartiment offensif était le point faible ».

GnetNews