Tarek Dhiab : « L’Espérance n’a pas un attaquant buteur de métier »

Le consultant de beIN Sports a ainsi commenté le résultat nul du match aller de la Ligue des champions d’Afrique qui a opposé l’Entente Sportive de Sétif à l’Espérance de Tunis à Alger : » La domination des Sang et or était flagrante, mais les joueurs ne sont pas parvenus à faire la différence sur le plan comptable, malgré toutes les occasions. La première mi-temps était meilleure pour l’Espérance et l’ESS était plus présente à la reprise. Le problème des Sang et or c’est qu’ils n’ont pas un attaquant buteur de métier ».

