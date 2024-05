Tataouine: Volonté de développer les plantations de blé dur et d’olivier dans la région (Belaati)

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche, Abdelmonem Belaati, a souligné l’importance des initiatives de plantation de blé dur à Dhehiba et d’oliviers à Remada, démontrant le potentiel de production agricole de la région, notamment grâce à la disponibilité des ressources en eaux souterraines.

Jeudi matin, le ministre a entamé une visite de terrain dans le gouvernorat de Tataouine, débutant par la plaine romaine à Dhehiba. Il a donné le coup d’envoi de la récolte d’un champ expérimental de six variétés de blé dur irrigué et a évalué les résultats prometteurs de cette expérience. Il a autorisé l’extension de cette initiative pour la prochaine saison, en veillant à fournir les ressources nécessaires, telles que la mécanisation agricole, les semences, les engrais et l’orientation technique.

À Kahil, dans la délégation de Remada, Belaati a inspecté un projet agricole moderne avec la plantation de plus de 420 000 oliviers de la variété « Arbekina » sur 100 hectares, représentant un investissement de plus de 4 millions de dinars. Une expansion de ce projet est prévue sur 214 hectares supplémentaires.

Lors d’une déclaration à la TAP, le ministre a salué ces projets pour leur contribution à l’augmentation de la production nationale de céréales irriguées et d’huile d’olive dans les zones désertiques. Il a souligné l’objectif de produire un million de tonnes d’huile d’olive, comparé aux 419 000 tonnes de 2019.

Il est à noter que 60 % de la production d’huile d’olive pour la saison 2023/2024 provient d’oliviers irrigués, bien que seulement 7 % des forêts d’oliviers en Tunisie soient irriguées.

Jeudi soir, Belaati a présidé une séance de travail au siège du gouvernorat de Tataouine, portant sur la situation agricole de la région. Il a réitéré l’engagement du ministère à fournir en priorité de l’eau potable à tous les Tunisiens, en exploitant pleinement les puits disponibles et en en forant de nouveaux si nécessaire. Il a également mentionné les efforts de la Société tunisienne d’exploitation et de distribution de l’eau (SONEDE) pour dessaler l’eau de mer dans plusieurs usines situées le long de la côte orientale, notamment à Djerba, El-Zarat, Sfax, Sousse, et prochainement à Zarzis et Mahdia.

Le ministre a souligné la nécessité d’autonomie en maximisant toutes les opportunités de production disponibles, réaffirmant les efforts de l’État pour répondre aux besoins de production et améliorer les infrastructures agricoles.

Gnetnews