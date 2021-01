Tej : « Saidi a privilégié les joueurs de l’ESS ! Il doit partir »

L’ancien capitaine du Sept National, Issam Tej, a déclaré à Mosaique FM que Sami Saidi a échoué et qu’il doit quitter son poste après le championnat du monde : « Je n’ai pas vu la Tunisie disputer le mondial mais plutôt « l’Etoile Sportive Nationale ». Le sélectionneur a compté sur les joueurs qu’il avait entraîné quand il était à l’ESS. Certains d’entre eux n’avaient pas de place sur le terrain. Oussama Jaziri a, en revanche, eu très peu de temps de jeu. En ce qui concerne la tactique, la Tunisie a opté pour le 6-0 et ne comptait que sur les exploits individuels pour limiter les dégâts. J’estime que Saidi a échoué et a doit partir ».