La stupeur au lycÃ©e Ezzahra au lendemain du drame, des Ã©lÃ¨ves tÃ©moignent (Reportage)

La stupeur au lycée Ezzahra au lendemain du drame, des élèves témoignent (Reportage)

Depuis deux jours, c’est la stupeur et l’émoi qui règnent chez les lycéens et professeurs du Lycée Ibn Rachiq à Ezzahra, dans la banlieue sud de Tunis après l’effroyable agression du professeur Sahbi Ben Slema au couteau et à la hache par un de ses élèves.

Ce mercredi matin, un hommage a été rendu dans le lycée à la victime actuellement hospitalisée à l’hôpital militaire, son état stable après avoir reçu pas moins de sept opérations.

Nous avons pu rencontrer un certain nombre d’élèves qui ont témoigné en nous donnant leur sentiment concernant ce drame.

Un enseignant à l’écoute de ses élèves

Choqués, ils ne comprennent pas ce geste. Tous nous décrivent un enseignant à l’écoute de ses élèves, serviable et gentil. En ce qui concerne l’élève agresseur, là aussi c’est l’incompréhension. Pour eux, il s’agit d’un lycéen sans histoire, calme et tout à fait normal.

Ainsi, ils sont nombreux à penser que lors des faits, il devait être sous l’emprise d’une drogue. « Ce n’est pas normal de faire ça juste pour une mauvaise note. En plus, je suis sûr qu’il aurait pu trouver une solution avec le professeur pour se rattraper », nous dit l’une des lycéennes interrogées.

Certains nous ont décrit la scène et ont du mal à effacer la vision des traces de sang qu’ils ont vues au moment de l’agression. « C’était la folie totale dans le lycée. Nous avons vu des traces de sang partout et ensuite on nous a évacués, en nous demandant de rentrer chez nous », décrit l’un d’entre eux.

« J’ai vu le professeur courir et crier. Il disait : vite appelez les urgences, j’ai été agressé. Je n’ai même pas réussi a composer le numéro d’urgences tellement j’avais peur et je tremblais », nous dit Basma qui était juste à côté au moment des faits.

Depuis lundi, un dispositif de sécurité a été installé aux abords de l’établissement. Tout individu suspect est fouillé et prié de quitter les lieux, s’il ne compte pas entrer au lycée.

Dans cette affaire, il s’agit également d’une histoire de sécurité. Les élèves que nous avons rencontrés se demandent encore comment l’agresseur a pu s’introduire dans l’établissement muni d’une hache et d’un couteau sans que personne ne s’en aperçoive. « Ce qui s’est passé, c’est aussi la faute de l’établissement car aucun contrôle n’est fait à l’entrée du lycée. Les surveillants se contentent de surveiller, si nous portons bien nos tabliers au lieu de vérifier les sacs », lance une adolescente.

Pour rappel, cette agression est survenue après que l’élève en question ait obtenu une mauvaise note à un devoir. Il avait alors demandé à son professeur, s’il pouvait lui refaire faire son examen, essuyant un refus de la part de l’enseignant.

D’après le journal Al-Chourouk l’accusé serait passé aux aveux en affirmant que son geste était prémédité depuis une dizaine de jours.

Ce mercredi, un hommage à Sahbi Ben Slema a été rendu dans plusieurs établissements scolaire à travers le pays, ainsi qu’aux enseignants.

Pour le moment, les cours sont suspendus dans le lycée Ibn Rachiq à Ezzahra et ce jusqu’à nouvel ordre.

Retrouvez dans la vidéo ci-dessus le témoignages des élèves du Lycée Ibn Rachiq à Ezzahra.

Wissal Ayadi