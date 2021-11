Tunisie : Lâ€™Ã©lÃ¨ve, auteur de lâ€™agression dâ€™Ezzahra passe aux aveux

Tunisie : L’élève, auteur de l’agression d’Ezzahra passe aux aveux

Le journal arabophone el-Chourouk rapporte, dans son édition de ce mercredi 10 novembre, qu’après son arrestation, l’élève de 17 ans accusé de tentative de meurtre de son enseignant a reconnu devant les enquêteurs « avoir demandé à l’enseignant de l’aider à repasser l’examen, signalant avoir été humilié ce qui l’a poussé à mettre en exécution son crime horrible. »

Le journal ajoute que l’accusé avait avoué devant les enquêteurs des unités de la police judiciaire de Hammam-Lif, qui l’ont arrêté, « avoir bien planifié son crime depuis dix jours, et décidé de le mettre en exécution, ce qui a fait qu’il se faufile au lycée et à la salle de classe, où la victime était en cours, et a demandé aux élèves de quitter la classe pour s’attaquer à son professeur par un couteau et une hache ».

Il a indiqué que « le professeur l’avait humilié devant ses camarades, et l’avait renvoyé de la classe avant les vacances scolaires, à cause de ses absences récurrentes, et étant donné qu’il n’y avait pas de justification pour refaire l’examen, c’est-à-dire un motif administratif ou de maladie, comme le prévoit la loi ».

A rappeler que l’élève s’était querellé avec le professeur d’histoire géo, pour revenir par la suite, avec des objets contondants, agressant l’enseignant et lui causant des dommages corporels graves, notamment au niveau de la tête, de l’épaule et du visage, et puis il a pris la fuite, laissant les armes du crime.

L’élève souffrirait d’une malade psychique du fait de la violence dont il serait l’objet en milieu familial, selon son voisin, ayant affirmé que les habitants du quartier où il réside étaient choqués par ce drame, d’autant qu’il était connu par son calme, selon la même source.

L’accusé a fait l’objet d’un mandat de dépôt émis hier par le juge d’instruction, et a été placé dans un centre de rééducation pour délinquant mineurs à el Mourouj.

Gnetnews