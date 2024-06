Temps partiellement voilé avec risque d’orages locaux : Les prévisions météorologiques pour ce mercredi 12 juin 2024

Selon les dernières prévisions de l’Institut national de la météorologie, le ciel sera partiellement voilé ce mercredi sur l’ensemble du territoire tunisien. Cependant, une augmentation des nuages est attendue dans la région Ouest du Nord et du Centre dans la journée. Il est à noter qu’il existe une possibilité d’apparition de cellules orageuses localement, accompagnées de quelques pluies.

Les conditions météorologiques seront également marquées par un vent fort, soufflant entre 40 et 60 km/h près des côtes et au Sud, avec un phénomène de sable. Dans les autres régions, le vent sera faible à modéré, atteignant des vitesses comprises entre 15 et 30 km/h.

En ce qui concerne l’état de la mer, elle sera très agitée du côté Est et ondulée au Nord.

Quant aux températures, une légère baisse est prévue. Les maximales oscilleront entre 24 et 29 degrés Celsius dans les régions côtières et en altitude, tandis qu’elles seront comprises entre 30 et 38 degrés Celsius dans les autres régions du pays. Dans le Sud, les températures pourront même atteindre les 46 degrés Celsius, notamment avec l’apparition du sirocco.

