Tentative de trafic de métaux précieux : Saisie de 1300 grammes d’or à l’aéroport de Monastir

Les services de la douane de l’aéroport de Monastir, en coordination avec les forces de sécurité, ont réussi à intercepter une tentative de contrebande d’or sous forme de lingots et de pièces de monnaie. La contrebande a été effectuée par une passagère tunisienne, qui tentait de sortir du pays sans déclaration une quantité d’or d’une valeur totale estimée à 354 000 dinars.

L’incident a été découvert par l’équipe de sécurité de l’aéroport, qui a détecté des objets suspects dans une des valises de la voyageuse. Lors du contrôle minutieux de la valise par les agents de la douane, deux lingots et 72 pièces de monnaie en or ont été retrouvés. Ces pièces, datées du XIXe siècle, pèsent au total 1300 grammes et étaient dissimulées dans les effets personnels de la passagère.

Après avoir été examinées par un orfèvre, les autorités ont confirmé que les objets saisis étaient en or pur et de différentes tailles et poids. En raison de l’absence de documents légaux pour l’exportation de ces métaux précieux, la passagère a été mise en infraction pour violation de la législation douanière et des règles de change.

Un procès-verbal de saisie a été rédigé et, suite à l’avis du procureur, le dossier a été transmis à la Direction des recherches douanières pour de nouvelles investigations.

