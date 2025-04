Tourisme : Plus de 48 millions de dinars investis dans le transport touristique en 2024

Le ministre du Tourisme, Sofiene Tekaya, a annoncé que les investissements dans le secteur du transport touristique ont atteint en 2024 un montant global de 48,631 millions de dinars, répartis notamment entre 28,7 millions dans le deuxième district et 11,68 millions dans le troisième, selon les chiffres présentés lors d’une séance plénière du Conseil national des régions et des districts, tenue ce vendredi.

En ce qui concerne le secteur de l’hébergement et de l’animation touristique, les investissements enregistrés au cours de la même année s’élèvent à 388,221 millions de dinars pour l’hébergement et à 57,181 millions de dinars pour les activités d’animation.

Développement de la formation et de l’infrastructure

Le ministre a également fait état de plusieurs projets en cours visant à renforcer les compétences et les infrastructures touristiques. Parmi eux, la création d’un centre afro-méditerranéen de formation aux métiers du tourisme à Hammamet, réalisée en coopération avec l’Italie et financée à hauteur de 1,8 million d’euros.

À Djerba, du matériel a été acquis pour l’Institut de formation touristique dans le cadre du projet « IRADA », pour un coût de 196 000 euros, tandis qu’à Aïn Draham, une unité de formation en boulangerie et pâtisserie est en cours d’équipement dans l’école des métiers du tourisme, également dans le cadre du programme « IRADA », avec un budget de 175 000 euros.

Par ailleurs, la rénovation et l’équipement d’une cuisine pédagogique à l’école de formation d’Aïn Draham ont été réalisés grâce à une coopération internationale d’un montant de 150 000 euros.

Un secteur clé de l’économie tunisienne

Le tourisme représente un pilier fondamental de l’économie tunisienne, contribuant à environ 10 % du PIB de manière directe et indirecte, tout en couvrant 40,5 % du déficit commercial. En 2024, le secteur a généré des revenus en devises estimés à 7,5 milliards de dinars, et fourni environ 400 000 emplois directs et indirects.

Quant au secteur de l’artisanat, il représente 4 % du PIB et 2 % des exportations nationales. Il emploie plus de 300 000 artisans, répartis sur 76 métiers, avec un investissement annuel moyen de 18 millions de dinars.

Pour un tourisme durable et inclusif

Le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali, a souligné les nombreux défis qui se posent au secteur, notamment les pressions environnementales, les évolutions géopolitiques et les contraintes économiques. Il a insisté sur la nécessité d’élaborer des stratégies novatrices et durables afin de renforcer l’attractivité de la destination tunisienne.

Il a également plaidé pour une valorisation de la destination intérieure, à travers des investissements ciblés dans les régions disposant de richesses touristiques encore sous-exploitées, encourageant la diversification du produit touristique dans des domaines tels que la culture, l’écotourisme et le tourisme de santé, porteurs d’un développement équitable sur l’ensemble du territoire.

Gnetnews