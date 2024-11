Transfert de 60 dossiers de bureaux fictifs de recrutement Ã  lâ€™Ã©tranger Ã  la justice

Transfert de 60 dossiers de bureaux fictifs de recrutement à l’étranger à la justice

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Nasreddine Nsibi, a annoncé, lors de la séance plénière conjointe entre l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil des régions et des districts, la transmission à la justice de 60 dossiers concernant des bureaux fictifs de recrutement à l’étranger.

M. Nsibi a mis en garde les jeunes contre les annonces trompeuses de recrutement, visant à les exploiter, et a souligné que les services proposés par les bureaux de recrutement autorisés, dont la liste figure sur le site du ministère, sont entièrement gratuits. Cette déclaration a été faite dans le cadre de l’examen du projet de budget de l’État pour 2025, portant sur l’emploi et la formation professionnelle.

