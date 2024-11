Transition et innovation au cÅ“ur des IPDays 2024 : Un dÃ©fi pour la Tunisie

Transition et innovation au cœur des IPDays 2024 : Un défi pour la Tunisie

La troisième édition des Journées de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat (IPDays) 2024, organisée par RedStart Tunisie, s’est tenue, ce vendredi 29 nouvembre sous le signe de la transition, qu’elle soit climatique, technologique ou entrepreneuriale. Cet événement, devenu incontournable, est organisé en partenariat avec des acteurs de renom tels que l’Agence Française pour le Développement, la Caisse des Dépôts et Consignations, Expertise France ou encore le Microcred.

La Tunisie face aux défis des transitions

La transition climatique et écologique apparaît comme le défi le plus urgent pour la Tunisie, un pays de plus en plus exposé aux effets du changement climatique. « Nous devons planifier ces transitions plutôt que les subir », a déclaré Douja Gharbi, CEO et cofondatrice de RedStart Tunisie. Elle a souligné que l’innovation et l’entrepreneuriat offrent des solutions concrètes pour répondre aux défis environnementaux.

Lors du premier panel consacré à la transition écologique, plusieurs axes prioritaires ont été discutés, notamment:

Le développement de villes intelligentes et durables, adaptées à la croissance démographique et au phénomène croissant des réfugiés climatiques.

La préparation à la Taxe Carbone, qui entrera en vigueur en janvier 2026 dans le cadre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Ce dispositif imposera aux entreprises tunisiennes un bilan carbone, condition indispensable pour rester compétitives à l’international.

Des solutions locales pour des défis globaux

Les intervenants ont mis en avant le rôle des entreprises innovantes dans l’adaptation aux changements climatiques. « Ces solutions doivent être locales, et la Tunisie dispose des compétences nécessaires pour les développer », ont-ils affirmé. Les experts présents ont également insisté sur l’importance de former les entreprises à intégrer l’économie verte et circulaire, une étape clé pour leur développement.

RedStart Tunisie : catalyseur d’innovation

Depuis sa création, RedStart Tunisie s’impose comme un acteur essentiel du soutien aux PME et start-ups tunisiennes. « Nous avons accompagné et accéléré plus de 400 entreprises innovantes et formé environ 1 500 entrepreneurs, dont 75 % sont des femmes », a précisé Douja Gharbi. RedStart joue également un rôle central dans la sensibilisation et la formation au calcul de la taxe carbone, un enjeu stratégique pour les entrepreneurs tunisiens.

Un avenir à ne pas manquer

La Tunisie, bien que confrontée à des défis importants, est en position de devenir un leader régional dans les transitions écologiques et technologiques. Grâce à des initiatives comme les IPDays et au dynamisme de ses entrepreneurs, le pays peut rattraper son retard et s’inscrire dans une économie durable et innovante.

Les IPDays 2024 ont ainsi mis en lumière l’urgence d’agir, mais aussi les opportunités qu’offre cette période de transformation, un signal fort pour les acteurs économiques tunisiens et internationaux.

Wissal Ayadi