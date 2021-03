Transports: Moez Chakchouk annonce une révision des conditions pour la visite technique des voitures

Les pneus non conformes ne répondant pas aux exigences de sécurité ou acquis hors du cadre légal seront un objet de refus lors de la visite technique.

C’est ce qu’a annoncé le ministre des Transports et de la Logistique, Moez Chakchouk, lors d’une journée d’étude et de sensibilisation qui s’est tenue ce jeudi 25 mars 2021 à la Cité des Sciences de Tunis sous le thème « Les villes prudentes », et organisée par l’Association Tunisienne de la Prévention Routière (ATPR).

Il a également indiqué la reprise des travaux de la commission d’examen du code de la route. L’objectif étant de présenter un projet de code remis à jour. A cet égard Chakchouk a souligné l’importance de revoir les textes et les décrets qui régissent les visites techniques et les permis de conduire.

Gnetnews