Tunis : Le ministère de l’Equipement annonce une déviation du trafic, du fait de la fermeture du tunnel de l’aéroport

Le ministère de Equipement annonce ce lundi 03 Mai une déviation partielle du trafic au niveau du tunnel de l’avenue Yasser Arafat, devant l’aéroport Tunis-Carthage, dans le cadre du parachèvement des travaux de réalisation de la bretelle reliant la route X et la RN 10 (Tunis – La Marsa), dans le gouvernorat de Tunis.

Le ministère porte à la connaissance des usagers de la route, en provenance de la capitale (Route nationale 08), et de la Marsa (Route nationale 09), via l’avenue Yasser Arafat, devant l’aéroport Tunis-Carthage, et se dirigeant vers l’Ariana, Bizerte et les zones issues de la route X, que le tunnel sera fermé en vue de parachever les travaux, au niveau de son entrée, devant l’aéroport Tunis-Carthage.

Les véhicules pourraient poursuivre leur chemin, et dévier à droite au niveau de la route menant au parking de l’aéroport, via le centre de tri postal, explique la même source.

Le tunnel sera fermé à partir de demain mardi 04 Mai à 7 heures du matin, pendant 03 jours.

Le ministère appelle les usagers de la route à la prudence, à réduire la vitesse et à respecter la signalisation routière.

