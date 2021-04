Tunisair Express annonce la reprise de ses vols quotidiens vers Djerba

Tunisair Express annonce la reprise de ses vols vers Djerba, tous les jours de la semaine.

Cette reprise intervient suite à la levée des restrictions dues aux travaux sur la piste de l’aéroport Djerba – Zarzis, ajoute la compagnie.

Tunisair Express, cette filiale du groupe Tunisair qui assure des vols domestiques et de proximité, avait fait part le 07 avril denier de modifications de programmation et d’horaires, de ses vols vers l’Île de Djerba, suite à la fermeture temporaire de l’aéroport de Djerba-Zarzis pour cause de travaux sur la piste principale.

Gnetnews