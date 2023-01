Tunisair Express effectue un premier vol Alger/ Tozeur

Tunisair Express a opéré hier, jeudi 05 janvier, et pour la première fois un vol direct Alger/Tozeur. L’appareil s’est posé à 19h40 heure locale sur la piste de l’aéroport Tozeur-Nefta.

Il s’agit d’un vol charter pour le compte d’un voyagiste algérien qui propose sur place des séjours de 4 jours et 3 nuits à sa clientèle.

Outre le vol du 5 janvier 2023, un second est prévu pour le 8 janvier sur la même ligne.

Au vu de la réussite de l’opération et de la forte demande enregistrée, Tunisair Express et son partenaire envisagent d’étendre le vol à d’autres dates.

A travers cette opération, Tunisair Express entend consolider son soutien au tourisme en général et à la destination Tozeur en particulier en matière de vols internationaux.

La compagnie assure par ailleurs et depuis le mois de mars 2022 deux fréquences régulières hebdomadaires entre Tunis et Constantine tous les lundis et samedis par vols directs dans une optique de consolidation des échanges entre les deux pays frères.

D’après Communiqué