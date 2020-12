Tunisair met fin aux vols « inutiles » pour sauver la compagnie et espère rebondir en 2021

Dans un communiqué posté sur sa page Facebook, la compagnie Tunisair a fait le point sur sa situation et donné les nouvelles décisions qu’elle a prise afin de sauver la société.

Ainsi, elle a expliqué qu’elle allait renoncer aux vols dits « inutiles » et utiliser les avions nécessaires qui répondent aux conditions de sécurité et de sureté aérienne. Ceci dans le but de maîtriser les dépenses et les pertes.

Elle a par ailleurs affirmé que Tunisair, comme beaucoup d’autres compagnies dans le monde, avait été lourdement affectée par la pandémie.

A cet égard, elle a souligné que le trafic de ses passagers avait baissé de 70% par rapport à 2019 à la même période.

« La Gazelle » espère pour autant rebondir au courant de l’année 2021 avec l’amélioration de la situation sanitaire et grâce également à un plan de relance appuyé par l’Etat.

