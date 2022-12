Tunisair publie des indicateurs positifs pour son avenir

Dans un communiqué publié ce mercredi, la compagnie Tunisair indique avoir réalisé au cours de la période allant début janvier au 30 novembre 2022, une amélioration en terme de remplissage des avions, en atteignant les 74,5% contre 65,7% à la même période de 2021.

Le nombre de passagers a atteint environ deux millions contre 958.767 pendant la même période de 2021, soit une augmentation de 108,2%.

D’après le même communiqué, le transporteur national a réussi à enregistrer des recettes de l’ordre de 944 millions de dinars au cours des neuf premiers mois de l’année en cours, contre 403,8 millions de dinars au cours de la même période de 2021 et contre 619 millions de dinars tout au long de l’année 2021.

Les principaux marchés, en fonction de la répartition géographique et en termes de mouvements réguliers au cours du mois de novembre dernier, sont les pays européens avec un ratio de 64,9 % du trafic en 2022 (+9,9%), l’Amérique du Nord, notamment Montréal au Canada, en hausse avec 18,7% de passagers en plus. Les passagers du Maghreb et des pays africains ont également enregistrés une hausse (+63,2%).

En ce concerne les pays du Moyen-Orient, la part du trafic passagers s’établit à 14,8% 2022 et ont enregistré une augmentation de 98,2 % grâce à une reprise de l’activité sur les marchés saoudien et égyptien et à la croissance continue du marché turc.

Tunisair souligne qu’elle met tout en œuvre afin de travailler sur ses lacunes, d’améliorer ses services et de rehausser ses performances. A noter que la flotte a été renforcée avec l’acquisition de quatre nouveaux avions. Un cinquième appareil devrait être livré au cours du premier semestre de 2023.

Gnetnews