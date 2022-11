Tunisie : 100 acteurs subsahariens dans des rencontres d’affaires les 6 et 7 décembre à Tunis

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise en collaboration avec l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ), les rencontres d’affaires « Tunisia Africa Business Meetings », dans leur deuxième édition, les 6 et 7 décembre 2022 à l’hôtel LAICO Tunis.

Cet événement vise à créer un rendez-vous professionnel entièrement consacré au rendez-vous B2B directs avec plus de 100 acheteurs de 20 pays de l’Afrique Subsaharienne dans des secteurs porteurs ciblés à savoir l’agroalimentaire, les industries mécaniques et électriques, le textile et habillement, l’industrie pharmaceutique, les matériaux de construction et les travaux publics, l’industrie chimique, les services de la santé, les services de l’éducation et de la formation, les technologies de la communication et de l’information et les services divers destinés aux entreprises (finance, consulting, etc.).

Un programme riche proposant des rencontres B to B, une séance plénière, des workshops et des visites d‘entreprises est prévu durant les jours de l’évènement.

Le CEPEX invite les entreprises à s’inscrire à cet événement à travers le site suivant : www.tunisiaafricameetings.com