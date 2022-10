Tunisie : 14 arrestations et objets saisis suite Ã  une barrage au Kram Ouest

Tunisie : 14 arrestations et objets saisis suite à une barrage au Kram Ouest

Le parquet a décidé de placer en détention 14 personnes pour avoir semer le trouble dans un quartier chaud de la banlieue Nord.

Revenant sur les faits ce lundi 24 Octobre, dans un communiqué, la direction générale de la sûreté nationale (DGSN), rapporte que les unités sécuritaires relevant du district de sécurité nationale de Carthage, ont arrêté 14 jeunes, dont des éléments récidivistes, et ont saisi, en leur possession, des armes blanches et des stupéfiants.

Ces arrestations ont eu lieu suite à une bagarre qui s’est produite au Kram Ouest, entre un groupe de délinquants, avec l’usage d’armes blanches, selon la même source.

Consulté, le représentant du parquet a ordonné de placer toutes les parties en garde à vue pour « formation de bande et entente criminelle visant à porter atteinte aux biens et aux personnes, port d’armes blanches sans permis, possession d’objets dont l’origine est inconnue, et crimes de drogue », indique la DGSN

Gnetnews