Tunisie : 16 mille Touristes de diffÃ©rentes nationalitÃ©s dÃ©barquent Ã  lâ€™aÃ©roport dâ€™Enfidha-Hammamet

Tunisie : 16 mille Touristes de différentes nationalités débarquent à l’aéroport d’Enfidha-Hammamet

Le délégué régional du tourisme de Sousse, Taoufik Gayed, a affirmé que le nombre de vols touristiques accueillis par l’aéroport d’Enfidha-Hammamet, a atteint depuis la reprise du trafic aérien à l’aéroport le 18 février dernier jusqu’à hier jeudi, 102 vols en provenance de nombreuses destinations.

Plus de 16 mille touristes de différentes nationalités européennes étaient à bord de ces vols, principalement britannique, belge, polonaise, tchèque, suisse, bulgare, etc.

Dans une déclaration ce vendredi à la TAP, il a ajouté que ces arrivées successives de touristes confirment la reprise de la demande sur la destination tunisienne, après le repli du marché touristique mondial, du fait de la pandémie du Coronavirus.

La Tunisie a été classée comme première destination africaine et arabe, et première mondiale, parmi les destinations les plus prisées par les touristes français, pendant la prochaine période, selon le volume des ventes enregistrées pendant le mois d’avril 2022, d’après le baromètre des destinations, réalisé par le site spécialisé, « L’Echo Touristique ».

Gnetnews