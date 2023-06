Tunisie : 20 gouvernorats irrigués par les pluies au cours des dernières 24 heures, certaines délégations affichent des records

La Tunisie continue à être arrosée par ces pluies vertueuse et tant attendues, dans l’espoir de voir son stress hydrique atténuer, ses barrages remplis et ses champs assoiffés, renaitre et se revigorer.

Au cours des dernières 24 heures, les précipitations ont irrigué nombreux gouvernorats : Bizerte, Béjà, Jendouba, le Kef, Zaghouan, Kasserine, Kairouan, Sidi Bouzid, Sfax, Gafsa, Tozeur, Kébili, Gabès, Médenine, Tataouine, Mehdia, Ben Arous, Ariana, la Manouba et Siliana. Une pluviométrie variable d’un gouvernorat à un autre, ayant atteint des records dans certaines délégations.

A Béjà, les délégations la station de Béjà (51 mm), Mjaz el-bab (38 mm), Amdoun (32 mm) ;

A Kairouan, les délégations de Haffouz, Bouhajla, Nasrallah et Aïn Jloula ont enregistré, respectivement, 62 mm, 33 mm, 30 mm et 30 mm ;

A Médenine, la délégation de Béni Khedache a enregistré 42 mm ;

A la Manouba, les délégations de la Mornaguia, Borj el-Amri et Chouat ont enregistré 36, 32 et 34 mm.

En ce jeudi 01er juin, la situation reste favorable aux précipitations, par moments, orageuse et intense. Certains routes ont été néanmoins coupées, face à des oueds en crue.

Gnetnews