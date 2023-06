Tunisie : La DGGN annonce l’interruption du trafic sur plusieurs routes suite à des pluies diluviennes

La Direction générale de la garde nationale annonce, ce jeudi 01er Juin, l’interruption du trafic sur plusieurs routes, suite aux importantes pluies qui se sont abattues dans certains gouvernorats du pays :

Le porte-parole de la DGGN énumère, dans un communiqué, les routes coupées :

*La route nationale n’o 17 reliant Jendouba à Tabarka, au niveau de la région de Khedheyria, du fait du débordement de l’Oued du barrage portant le même nom, (le trafic peut être dévié vers la route parallèle à la RN 17) ;

*La route locale n’o 402 entre la région de Sbikha et Aïn Jloula, du fait de la crue d’Oued Seïf (la circulation pourrait être déviée dur la RN 03, et la route régionale n’o 99) ;

*La route bitumée et non numérotée reliant la localité de Haffouz et la région de Tarza, du fait du débordement de l’Oued Marg Ellil, (Possible déviation du trafic à travers des routes secondaires) ;

*La route bitumée et non numérotée reliant Oueslatia et Mont Rayhana, du fait du débordement de l’Oued el Hassan, (le trafic routier ne pourrait pas être dévié) ;

*La route nationale n’o 14 reliant Aguereb et Bir ben Khelifa, suite à la crue de l’Oued Elletaïfia, (le trafic routier ne pourrait pas être dévié) ;

*La route locale n’o 117 de la région de Souinia reliant Bir Ali et el-Ghriba, à cause du débordement d’Oued Souinia (La circulation routière ne pourrait être déviée) ;

La direction des opérations de la Garde nationale pourrait être contactée aux numéros suivants : 71 960 448, 71 963 512.

Les districts de la garde nationale pourraient être joints au niveau régional au 193.

