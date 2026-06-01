Tunisie : 29 milliards de dinars hors des banques, un expert tire la sonnette d’alarme

Le volume de liquidités circulant en dehors des circuits bancaires officiels en Tunisie a franchi le seuil des 29 milliards de dinars, selon les dernières données de la Banque centrale de Tunisie. Un chiffre qui alarme l’expert économique Maher Belhaj, qui y voit le symptôme d’un dysfonctionnement structurel profond.

Intervenant sur les ondes de Mosaïque FM, l’expert a averti que cette masse monétaire non bancarisée alimente directement l’économie informelle et favorise l’expansion de ce qu’il qualifie d’ « économie fantôme », opérant en marge de tout contrôle étatique.

Un phénomène antérieur à la loi sur les chèques

Maher Belhaj a tenu à recadrer le débat : contrairement aux idées reçues, cette tendance n’est pas une conséquence de la récente loi sur les chèques. Elle remonte, selon lui, à la période 2015-2016, révélant des fragilités structurelles qui se sont aggravées au fil des années.

Le paiement électronique comme levier de redressement

Face à l’ampleur du phénomène, l’expert plaide pour des solutions radicales. Il préconise notamment de rendre obligatoire le paiement électronique pour le règlement des factures courantes, électricité, eau, Internet, ainsi que pour l’ensemble des services publics et privés.

Cette mesure constituerait, selon lui, une première étape décisive pour réduire la circulation des espèces et ramener progressivement ces flux financiers vers les canaux officiels.