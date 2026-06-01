Iran-États-Unis : Téhéran pose le cessez-le-feu au Liban comme condition préalable à tout accord

01-06-2026

L’Iran a réaffirmé lundi que la cessation des hostilités au Liban constituait un préalable incontournable à tout règlement du conflit qui l’oppose aux États-Unis, alors que de nouveaux échanges de missiles ont eu lieu au cours du week-end entre les deux pays.

« Nous insistons sur le fait qu’un cessez-le-feu au Liban est une condition essentielle à tout accord visant à mettre fin à la guerre », a déclaré Esmaeil Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse à Téhéran.

Sur le dossier nucléaire, Téhéran a tenu à préciser qu’il n’avait pas été abordé dans le cadre des négociations en cours avec Washington. « Aucune négociation n’a eu lieu à ce stade. Notre priorité est la fin de la guerre », a souligné le porte-parole.

Le même responsable a par ailleurs accusé les États-Unis de manquements répétés aux engagements pris, affirmant que Washington « viole également le cessez-le-feu, y compris ce matin », avant d’avertir que l’Iran « n’hésitera pas à prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour sa sécurité nationale ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte régional tendu : au Liban, le gouvernement israélien a ordonné un nouveau bombardement de Beyrouth, suscitant la condamnation du président libanais, qui a dénoncé une « agression féroce et condamnable » d’Israël.

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