Tunisie : L’accident de trains de MÃ©grine a fait 36 blessÃ©s, deux cas en observation

Tunisie : L’accident de trains de Mégrine a fait 36 blessés, deux cas en observation

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) annonce ce vendredi 08 octobre que sur 36 blessés de l’accident de trains, survenu hier, 33 ont quitté l’hôpital.

La SNCFT ajoute, dans un communiqué, qu’un seul cas demeure à l’hôpital Charles Nicolle ; alors que deux autres cas sont en observation au centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous.

L’accident s’est produit hier jeudi 07 octobre, à 19H20 mn, au niveau de la gare de Mégrine Riadh, lorsque le train de la banlieue sud en provenance de la gare de Riadh en direction de la gare de Tunis, a rejoint le train des grandes lignes en provenance de Gabès, qui était à l’arrêt à la même gare.

La SNFT a fait état dans un bilan préliminaire de 33 blessés, et a annoncé avoir ouvert une enquête dans les circonstances et les causes de ce drame.

Gnetnews