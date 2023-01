Tunisie : 35 ONG et associations condamnent la comparution de Ayachi Hammami devant le juge d’instruction

Quelque 35 organisations et associations ont exprimé, leur solidarité avec l’avocat Ayachi Hammami, coordinateur du comité de défense des magistrats révoqués, et président du comité national de défense des libertés et de la démocratie, suite à sa comparution devant le juge d’instruction, sur la base du décret-loi n’o 54 de l’année 2022, relatif aux crimes et infractions des systèmes d’information et de communication.

Les organisations en question ont appelé mardi 04 janvier, dans un communiqué, à annuler le décret-loi n’o 54 pour « le danger qu’il représente pour la liberté d’expression, et les libertés individuelles et publiques, la tentative d’attenter au débat général sur les politiques du pouvoir actuel, en matière de gestion de la crise politique, économique et sociale que vit le pays ».

Ce communiqué conjoint était émis par le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), la ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH), l’association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), l’association tunisienne de défense des libertés individuelles, avocats sans frontières, l’organisation el-Bawsla, etc.

L’avocat Ayachi Hammami avait comparu, le 30 décembre dernier, devant le juge d’instruction, suite à son intervention un jour avant sur une radio privée, sur les violations relevées dans les dossiers des magistrats révoqués.

Le bureau exécutif de l’Association des magistrats tunisiens (AMT) avait exprimé son « profond mécontentement », suite à la comparution de l’avocat Ayachi Hammami, en sa qualité de coordinateur du comite de défense des avocats révoqué.

Le BE de l’AMT avait considéré que la finalité de cette poursuite est « de dissimuler l’information, et l’ampleur des violations survenues dans les dossiers des magistrats révoqués, tout en terrorisant celui qui révèle une partie des vérités à l’opinion publique autour de ce dossier ».

