Tunisie : Le ministère de la Santé présente les chiffres du Coronavirus pendant la 01ère semaine de 2023

La Tunisie débute l’année 2023 avec une situation épidémique liée au Coronavirus plus ou moins stable, à l’heure où la pandémie enregistre un rebond dans plusieurs régions du monde du fait de la propagation de variants à forte contagiosité, et où la Chine connait une explosion du nombre des cas et de morts.

Le ministère de la Santé annonce ce mardi 10 janvier que 84 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus ont été enregistrés au cours de la période du 02 au 08 janvier 2023, après la parution des résultats de 1132 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 7,42 %.

Le bilan cumulé s’élève, à ce stade, à 1 147 729 cas, sur un ensemble de 4 986 390 analyses en laboratoire.

76 personnes ont été déclarées rétablies au cours de la même semaine, portant le total à 1 134 539 guérisons.

Les établissements de soins publics et privés ont accueilli dix nouveaux malades au cours de la même période.

La pandémie a fait deux décès pendant la semaine en question, le bilan s’élève à 29 288 morts.

